Alors que Monfils s’ap­prête à défier Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, où il a déjà battu Max Purcell, Hubert Hurkacz et Cameron Norrie, Eurosport a demandé à Arnaud Clément si son compa­triote de 37 ans n’était pas le meilleur joueur fran­çais actuellement.

« C’est dur de répondre. Quand Ugo Humbert vient de faire ce qu’il a fait à Dubaï notam­ment, dire qu’en qualité de jeu pure, Gaël est le meilleur… Là, on est vrai­ment sur l’ins­tant par rapport aux deux très belles victoires qu’il vient d’en­chaîner avec la manière. Ugo a quand même battu régu­liè­re­ment des Top 10, a gagné toutes ses finales. Mais quand on voit ce que Gaël est capable de faire à 37 ans, la manière dont il enchaîne… Alors, Indian Wells lui convient bien avec ces jours de repos, mais ça m’im­pres­sionne beau­coup de voir la qualité de concen­tra­tion qu’il a pu garder pendant presque toute la partie contre Norrie. Ce n’est pas évident quand on joue beau­coup moins qu’a­vant. Il a trouvé quelque chose en plus dans ce secteur. »