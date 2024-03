De passage en confé­rence de presse avant son entrée en lice sur le Masters 1000 d’Indian Wells où il affron­tera l’Australien Vukic au deuxième tour, Novak Djokovic a été inter­rogé sur la fin inéluc­table du Big 3 dont il fait partie avec Roger Federer et Rafael Nadal.

Avec la retraite du Suisse en 2022 et celle de l’Espagnol qui devrait proba­ble­ment inter­venir cette saison, le Serbe a fait part d’une certaine nostalgie.

Djokovic sur la fin du BIG 3 🥹



🗣️ « Nous savions que ce moment vien­drait. Quand il arrive…c’est triste. Une ère se termine. Il y a tant de magni­fiques moments que nous pouvons célé­brer. C’est l’une des plus grandes riva­lités, si ce n’est LA plus grande de l’histoire du sport » pic.twitter.com/D46mq9INkW — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) March 8, 2024

« Federer a terminé sa carrière, Nadal et moi n’al­lons proba­ble­ment plus beau­coup jouer. Nous savions que ce moment vien­drait. Quand il arrive, c’est triste. Une ère se termine. Il y a tant de magni­fiques moments que nous pouvons célé­brer. C’est l’une des plus grandes riva­lités, si ce n’est la plus grande de l’histoire du sport », a déclaré l’ac­tuel numéro 1 mondial face à la presse en Californie.