Finalement battu par Grigor Dimitrov après un énorme duel de plus de 3h de jeu cette nuit, Gaël Monfils ne verra pas les huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells. Mais comme souvent avec le Français, il a préféré retenir le plaisir qu’il a pris sur le court plutôt que la décep­tion d’avoir perdu.

« Ah oui. On s’est bien donné. On s’en est mis une bonne, comme on dit, avec des points incroyables. Ça a basculé pour lui mais c’était super de jouer. C’est pour des matches comme ça que c’est kiffant de jouer. Tu veux la victoire, bien sûr, mais outre ça, quand même, si tu regardes le match avec un peu de distance, c’était vrai­ment super. »