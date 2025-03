Cette fois le retour au pus haut‐niveau du joueur danois n’est pas une illu­sion mais bien une réalité. Vaillant et opiniâtre, concentré aussi, Holger a su rester dans sa bulle. Il a donc dominé pour la 2ème fois en 4 duels, Daniil Medvedev. Le Russe n’a pas joué de finale depuis des lustres et son jeu a encore montré ses limites cette nuit en Californie.

En confé­rence de presse, Holger était forcé­ment très heureux de sa perfor­mance. Une victoire ce dimanche lui permet­trait de rejoindre à nouveau le top 10.

« Je crois savoir comment j’ai réussi à aller aussi loin dans le tournoi. J’ai l’im­pres­sion de pouvoir jouer comme ça jour après jour. Comme je l’ai dit, je ne ferme pas les yeux et je frappe les lignes à chaque coup, comme on peut le faire une fois par an. J’ai l’im­pres­sion de marquer des points, de varier les rythmes, de m’acharner, de trouver des solu­tions dans les moments diffi­ciles. J’essaie vrai­ment de me concen­trer sur ce que je peux contrôler et de trouver le moyen de gagner. Comme je l’ai dit à presque toutes les confé­rences de presse, certains jours, on frappe mieux la balle, d’autres non. Il faut donc s’adapter à chaque situa­tion et pouvoir avoir plusieurs schémas tactiques »