Surclassé par Jack Draper (6−2, 6–2) en finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Holger Rune n’a pas tardé à tirer un grand ensei­gne­ment de sa défaite. En confé­rence de presse, le 12e mondial a partagé une réflexion très inté­res­sante sur son jeu.

« Bien sûr, le match contre Medvedev était complè­te­ment diffé­rent, mais la première chose à laquelle j’ai pensé après le match d’au­jourd’hui, c’est : ‘Te souviens‐tu de la façon dont tu as joué à Paris‐Bercy en 2022 ?’ Et je me suis dit : oui, et c’est comme ça que je veux jouer. J’étais beau­coup plus engagé dans mon tennis. Lorsque j’étais stressé, ma réac­tion était d’aller de l’avant, de venir plus au filet et d’être encore plus agressif. Aujourd’hui, quand j’étais stressé, ma réac­tion a été de me mettre trois mètres derrière la ligne de fond. Vous ne pouvez pas donner autant de temps à un joueur comme Jack, qui est plein de confiance, qui vient de battre Carlos. Sinon, il va vous faire bouger d’un côté à l’autre et va inscrire des coups gagnants. Je dois jouer de manière plus agres­sive. Regardez, Carlos, il est telle­ment engagé dans son jeu… Je pense que c’est la raison pour laquelle il a quatre titres du Grand Chelem et un tas de titres du Masters à 21 ans. Comme Sinner. Et je pense que cette semaine, c’est ce que Jack a fait incroya­ble­ment bien. »