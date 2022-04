Prévu au tout début du mois d’août (du 1er au 8), dans le cadre des tour­nois prépa­ra­toires pour l’US Open (du 29 août au 11 septembre), l’ATP 250 de Los Cabos a annoncé ce mardi la présence excep­tion­nelle du numéro 2 mondial, Daniil Medvedev.

De plus, l’évènement mexi­cain pourra égale­ment compter sur les actuels 9e et 10e mondiaux, Félix Auger‐Aliassime et Cameron Norrie. C’est ce qu’on peut appeler un début de plateau fort intéressant.