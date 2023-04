Projected quarter‐finals (by seed) | ATP



🇪🇸 Alcaraz vs ◻️ Rublev

🇳🇴 Ruud vs 🇩🇰 Rune

🇨🇦 Auger‐Aliassime vs 🇬🇷 Tsitsipas

🇺🇸 Fritz vs ◻️ Medvedev @atptour | #MMOPEN pic.twitter.com/xlzHpBzJa1