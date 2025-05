Récemment comparé à Rafael Nadal après avoir atteint les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, Jack Draper, gauche comme l’Espagnol et désor­mais qualifié en finale, refuse logi­que­ment cette comparaison.

Si le palmarès de Rafa sur terre battue ne sera proba­ble­ment jamais égalé, le coach du Britannique, James Trotman, a avoué dans une inter­view accordée à Sky Sports, s’ins­pirer gran­de­ment des qualités de l’Espagnol, lui aussi gaucher.

« Il est certain que lors­qu’il s’agit de savoir ce que Nadal fait en retour de service et certains schémas de jeu, c’est quelque chose que nous avons étudié et regardé. C’est le roi de la terre battue, il serait donc idiot de ne pas s’in­té­resser à lui avec Jack qui est gaucher. »