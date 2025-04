Ancienne numéro 1 mondiale en double et ex‐coach de Serena Williams, a livré son analyse après la défaite de Novak Djokovic contre Matteo Arnaldi dès le deuxième tour du Masters 1000 de Madrid.

The worry index conti­nues for Novak, as i pointed out on my latest podcast. He’s making way too many unforced errors (32 today) & NOT locking down in the biggest moments. Guys are not inti­mi­dated anymore because of that & thats the biggest key for these player, they see/feel it.