S’il a lâché une bombe sur la suite de sa carrière après sa défaite contre Matteo Arnaldi pour son entrée au lice au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Novak Djokovic n’a pas voulu dramatiser.

« Bien sûr, après avoir perdu un match, on ne se sent pas bien. Je savais que ce serait un premier match très diffi­cile pour moi dans ce tournoi. Arnaldi est un très bon joueur, un joueur de qualité. Je n’ai pas eu beau­coup de matches sur terre battue. Je me suis bien entraîné mais c’est complè­te­ment diffé­rent lorsque vous entrez sur le terrain pour un match. Je pense que le point positif est que j’ai pris plus de plaisir qu’à Monte‐Carlo ou dans d’autres tour­nois, donc c’est une bonne chose. Mais il est évident que le niveau de tennis n’est pas encore celui que je souhai­te­rais. Mais c’est comme ça. J’ai perdu contre un meilleur joueur. Ce n’est pas grave. J’espérais juste pouvoir jouer un match de plus qu’à Monte‐Carlo. »