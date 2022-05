Après sa défaite face à Andy Murray, Dominic Thiem a tenu à rassurer ses fans et il a bien fait car les nouvelles ne sont pas très bonnes. L’Autrichien a posté un long message sur son compte Facebook pour évoquer avec sincé­rite et fran­chise sa situation.

« J’ai eu quelques jours très réussis et surtout instruc­tifs à Madrid. L’ambiance et les gens étaient incroyables. Bien sûr que je voulais gagner ce match, mais il me manque toujours la cohé­rence que je peux retrouver avec beau­coup de travail ! Mon équipe et moi savons exac­te­ment ce qui doit être amélioré et nous y travaille­rons tous les jours. Je conti­nuerai à me former pour atteindre mes objec­tifs. Je suis et je reste positif. J’aborde chaque entraî­ne­ment et chaque match pour que je puisse toujours apprendre de mes erreurs. Je suis ravi de pouvoir être sur le court tous les jours sans douleur ni soucis et de pouvoir faire ce que j’aime »