Le succès du Canadien face à Jo Wilfried Tsonga au 2ème tour de l’Open 13 en deux manches (7–6, 6–2) repré­sente beau­coup plus qu’une simple victoire pour le Canadien. Comme il l’a expliqué, le Manceau triclore l’a toujours inspiré et notam­ment quand il était un espoir et qu’il espé­rait un jour devenir un champion.

« Voir Jo en face, voir le gars que j’ai admiré toute ma carrière, que j’ad­mire encore aujourd’hui, c’était vrai­ment spécial. Maintenant, je connais l’homme derrière le joueur donc c’est diffé­rent. Le jouer en France, c’était encore plus sympa. A la fin, je lui ai dis qu’il avait été mon idole toute ma jeunesse. Jo m’a souhaité le meilleur, et m’a conseillé de pas être timide car j’avais les moyens d’aller au top »