En février, Ugo Humbert défend les points de ses titres la saison dernière à Marseille, où il est engagé cette semaine, et à Dubaï un peu plus tard dans le mois. Néanmoins, l’ex­pé­ri­menté Richard Gasquet ne se fait pas de soucis pour son plus jeune compatriote.

« Déjà, en indoor, Ugo fait partie des meilleurs du monde. Dans sa carrière, des points, il va en défendre, et je lui souhaite d’en avoir autant à défendre tout le temps, parce que ça sera bon signe. C’est le quoti­dien de tous les bons joueurs. Quand t’es dans les 10, c’est toutes les semaines. Il s’y habi­tuera. Vaut mieux en avoir beau­coup à défendre que le contraire », a déclaré Richie dans des propos rapportés par L’Equipe.