À l’oc­ca­sion de la fin de carrière offi­cielle de Diego Schwartzman, battu à Buenos Aires par Pedro Martinez pour son ultime match, Novak Djokovic a ressorti son imita­tion de Lionel Messi face au joueur de tennis argentin.

« Que miras bobo ? (traduc­tion : « Qu’est‐ce que tu regardes, imbé­cile ? ») », lâche le Serbe qui fait reprend la célèbre réplique de Lionel Messi, en colère contre un joueur néer­lan­dais après le quart de finale gagné par l’Argentine contre les Pays‐Bas lors de la Coupe du monde 2022.

