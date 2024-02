Impressionnant ce dimanche pour s’of­frir le cinquième titre de sa carrière face à Grigor Dimitrov en finale de l’ATP 250 de Marseille, Ugo Humbert, lors de la céré­monie de remise des prix, a fait rire toute la salle lors­qu’il a présenté ses excuses à sa maman pour lui avoir envoyé une balle dans la tête au cours de la rencontre.

« Je voulais remer­cier mon équipe, ils ne sont pas tous là, je pense à Jérémy (Chardy), mon coach, mon prépa­ra­teur physique, mon kiné et puis toute la team qui est derrière moi. Ma coach de cette semaine, Tessa (Andrianjafitrimo, 461e mondiale), ma chérie, qui était là, donc merci à toi et à toute ma famille. Maintenant j’ai hâte de fêter le titre avec vous. Et maman, désolé pour la balle que je t’ai envoyée dans la tête (rires). »