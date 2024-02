S’il s’est incliné face à un impres­sion­nant Ugo Humbert, ce dimanche en finale de l’ATP 250 de Marseille, Grigor Dimitrov a ébloui le tournoi de sa classe lors de cette semaine sur la Canebière.

En effet, après avoir son magni­fique geste envers l’un de ses fans en situa­tion de handicap, le Bulgare a eu des mots très élogieux envers son adver­saire lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix.

« On ne peut pas tous les gagner, mais c’est toujours bien d’être en finale. Félicitations mec. C’est un senti­ment merveilleux de gagner à la maison, devant le son public, devant sa famille et ses proches. C’est l’un des meilleurs senti­ments. Bravo. Tu as joué à merveille tout au long de la semaine. Aujourd’hui, tu m’as complè­te­ment dominé. C’est une victoire bien méritée. Continue et reste en bonne santé. »