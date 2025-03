Quelques mois après avoir disputé son match d’adieu face à Novak Djokovic en Argentine, Juan Martin Del Potro a assisté depuis la box du Serbe à sa belle victoire contre Lorenzo Musetti en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami.

« Aujourd’hui (mardi), je t’ai regardé comme un fan depuis ta box. Et j’ai été vrai­ment impres­sionné par ta façon de jouer au tennis. Tu es trop bon mon ami », a réagi l’an­cien numéro 3 mondial en s’adres­sant à Nole, contre qui il a perdu 16 fois en 20 confrontations.

Today, I saw you from the box as your fan.

I’m really impressed with how you play tennis. You are too good amigo 😂💪🏽@DjokerNole @MiamiOpen https://t.co/NQKAjyTbor