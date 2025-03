Dans des propos relayés par Ubitennis, Aryna Sabalenka a évoqué la pres­sion d’être numéro 1 mondiale.

« Je pense que je suis là où je dois être et je suis très heureuse de me retrouver dans cette posi­tion parce que j’ai beau­coup travaillé – même si je ne le dis pas souvent – pour en arriver là. Je ne le vis pas comme une pres­sion, mais comme quelque chose de très grati­fiant. Être une athlète est déjà une grande respon­sa­bi­lité en soi… », a déclaré la Biélorusse, tombeuse de Qinwen Zheng (6−2, 7–5 et qualifié pour les demi‐finales du WTA 1000 de Miami, où elle affron­tera Jasmine Paolini.