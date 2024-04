Bien qu’ultra dominé, Grigor Dimitrov préfère posi­tiver. Il est vrai qu’il a réalisé une superbe semaine. En finale, malgré sa volonté, il n’a pas pu inquiéter Jannik Sinner.

« J’aurais dû en boire un verre de plus, alors. Parce qu’au­jourd’hui (dimanche), les 10 ans d’écart ont fait une grande diffé­rence. Mais je veux me concen­trer sur les choses posi­tives de ces deux semaines. Je ne pense pas que j’au­rais pu jouer aussi bien ici il y a encore quelques années. Dans un sens, c’était le but initial, venir ici et y lâcher mes plus beaux coups. J’ai montré beau­coup de déter­mi­na­tion durant le tournoi. Il y a beau­coup de positif, honnêtement »