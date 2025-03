Interrompu pendant plus de quatre heures en raison de la pluie, le huitième de finale entre Gaël Monfils et Sebastian Korda à Miami aurait pu reprendre à 4–3, 15–0 en faveur de l’Américain dans le set décisif.

Mais après avoir vu le Français glisser à deux reprises et quasi­ment tomber sur un court devenu trop glis­sant, Korda a proposé d’an­nuler le dernier point avant l’in­ter­rup­tion. Une demande acceptée par l’ar­bitre de la rencontre, Mohamed lahyani.

As rain inter­venes, @SebiKorda tells @Gael_Monfils they can replay the last point. #MiamiOpen pic.twitter.com/j2xmHVzvuN