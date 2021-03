Le Masters 1000 de Miami débute dans main­te­nant 10 jours et la liste des parti­ci­pants se précise. Roger Federer a annoncé hier sa non‐participation au tournoi. Mais hormis le Suisse, le tableau s’avère parti­cu­liè­re­ment relevé avec les meilleurs joueurs de la planète présents en Floride. Djokovic, Nadal, Medeved ou encore Thiem sont annoncés pour ce premier Masters 1000 de la saison.

Voici les 20 premières têtes de série :

1 DJOKOVIC, Novak SRB

2 NADAL, Rafael ESP

3 MEDVEDEV, Daniil RUS

4 THIEM, Dominic AUT

5 TSITSIPAS, Stefanos GRE

6 ZVEREV, Alexander GER

7 RUBLEV, Andrey RUS

8 SCHWARTZMAN, Diego ARG

9 BERRETTINI, Matteo ITA

10 SHAPOVALOV, Denis CAN

11 MONFILS, Gael FRA

12 BAUTISTA AGUT, Roberto ESP

13 RAONIC, Milos CAN

14 GOFFIN, David BEL

15 CARRENO BUSTA, Pablo ESP

16 DIMITROV, Grigor BUL

17 FOGNINI, Fabio ITA

18 AUGER‐ALIASSIME, Felix CAN

19 KHACHANOV, Karen RUS

20 GARIN, Cristian CHI