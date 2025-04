Manifestement très impres­sionné par la pres­ta­tion de Jakub Mensik en finale du Masters 1000 de Miami, Novak Djokovic, battu en deux sets et parti­cu­liè­re­ment géné­reux en compli­ments après la rencontre, en a rajouté une couche ce mardi en féli­ci­tant une fois de plus le Tchèque sur ses réseaux sociaux.

Une marque de classe et de respect de la part de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem.

Congratulations Jakub. This is your moment ! Enjoy it and keep stri­ving for more 💪🙌.



And thank you, @MiamiOpen 🙏🏼. Great tour­na­ment, amazing support. Hope to be back again soon. pic.twitter.com/r539OqiR9G