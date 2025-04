Lors de la confé­rence de presse de Jakub Mensik après sa victoire contre Novak Djokovic en finale à Miami, un jour­na­liste a informé le jeune tchèque de 19 ans qu’il n’était même pas encore né lorsque la légende serbe a joué son premier Masters 1000.

« Wow. Oh, mon Dieu, ce n’est pas vrai. C’est fou. Je ne sais pas quoi dire (sourire). Je crois que je n’étais pas né. 20 ans plus tard, il est toujours dans le top 5, et il est toujours en finale. C’est tout simple­ment fou et incroyable ce qu’il accom­plit dans ce sport sur une longue période. Imaginez‐vous que dans 20 ans, j’au­rais 39 ans et que je joue­rais les finales ? Je l’es­père mais c’est fou, d’y penser. »