Interrogé par Tennis365 à l’oc­ca­sion de la sortie de son nouveau livre, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou s’est notam­ment exprimé sur le cas Jack Draper, titré à Indian Wells et désor­mais 7e mondial après avoir été plombé en début de carrière par de plusieurs problèmes physiques.

« Quand vous voyez un jeune joueur en diffi­culté physique comme l’était Jack, cela peut parfois être plus mental que physique. Il avait des crampes et vomis­sait lors de certains matchs. C’est proba­ble­ment mental et il faut du temps pour trouver le moyen de le comprendre et de le contrôler. Parfois, au début de votre carrière, vous traversez des moments où vous commencez vrai­ment à percer et où il y a telle­ment d’es­poirs et d’at­tentes sur ses épaules. Pas seule­ment de la part du joueur lui‐même, mais aussi de la part de tous ceux qui l’en­tourent. De plus, toute la Grande‐Bretagne veut qu’il gagne aussi, je suppose. Cela peut être très diffi­cile à gérer. Ce que je pense de Jack, c’est qu’il est très ambi­tieux et extrê­me­ment coura­geux. Il a la bonne menta­lité pour gagner, mais il a dû comprendre comment la contrôler sur le court. »