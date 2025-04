« Je ne veux pas trop parler. C’est le moment de Jakub… et un moment pour son équipe et sa famille. Félicitations. Un tournoi incroyable. Le premier d’une longue série. Ça me fait mal de l’ad­mettre, mais tu as été meilleur (…) Peut‐être que tu me lais­seras gagner l’une des prochaines fois que nous joue­rons ensemble », a déclaré Novak Djokovic après sa défaite contre Jakub Mensik en finale du Masters 1000 de Miami.

Touché à l’oeil, le Serbe a même préféré garder le mystère pour n’en­lever aucun mérite à sa jeune adver­saire.

« Commentaires de grande classe de Novak à Mensik après sa défaite, du plus grand cham­pion au nouveau cham­pion », a salué la légende Martina Navratilova sur le réseau social X.

World class comments from Novak to Menšík after losing to him‐ from the biggest cham­pion to the new cham­pion https://t.co/GdW24BfSY9 — Martina Navratilova (@Martina) March 31, 2025

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a encore démontré toute sa bien­veillance envers les jeunes joueurs du circuit.