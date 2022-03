Tombeur du coriace alle­mand Oscar Otte pour son entrée en lice à Miami (7–6(9), 6–1) ce vendredi, Gaël Monfils a reconnu, en confé­rence de presse d’après match, avoir eu très chaud lors du tie‐break du premier set qu’il a fina­le­ment remporté après avoir sauvé trois balles de set.

« Je ne le connais­sais pas très bien. Il a un service assez dur à lire, une mise en action super rapide. Il a aussi beau­coup varié, il m’a beau­coup surpris, a changé le rythme, m’a donné des balles un petit peu mortes et venait souvent au filet. J’avais vache­ment de mal à être bien derrière la balle pour bien taper fort et du coup, c’est lui qui dictait le jeu un petit peu. J’ai l’im­pres­sion qu’il me surpre­nait tout le temps. Le tie‐break, il le mérite 100 fois. Il le joue beau­coup mieux que moi et je me sens chan­ceux de le gagner. »