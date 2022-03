Invitée à réagir par la WTA sur la nouvelle place de numéro une mondiale d’Iga Swiatek suite à la retraite anti­cipée d’Ashleigh Barty, Kim Clijsters en a profité pour tacler assez sévè­re­ment Emma Raducanu alors que la Britannique enchaîne plus les contrats publi­ci­taires que les victoires depuis son titre à l’US Open en septembre dernier.

« Voir Iga grandir en tant que joueuse de tennis a été très beau pour moi. Il y a un certain type de concen­tra­tion sur le tennis, et unique­ment sur le tennis. Il y a là un dyna­misme que j’ad­mire beau­coup – un dyna­misme que je recon­nais. Elle a obtenu d’ex­cel­lents résul­tats par le passé, mais elle veut encore s’amé­liorer. Nous avons vu d’autres joueuses qui prennent un peu de recul et disent : ‘Oh, j’ai gagné un Slam main­te­nant, j’ai réussi. Il y a des spon­sors qui arrivent et on me traite comme une prin­cesse partout où je vais’. Ce n’est pas parce que vous êtes numéro une mondiale ou que vous avez gagné des tour­nois du Grand Chelem que vous devez traiter les autres diffé­rem­ment. J’ai l’im­pres­sion qu’Ash Barty l’a fait de manière éton­nante, et je pense qu’Iga a aussi cet objectif. Il y a toujours beau­coup de respect pour les autres personnes qui l’entourent. »