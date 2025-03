Consultant pour Eurosport et aux commen­taires du match entre Ugo Humbert et Joao Fonseca, Nicolas Mahut, visi­ble­ment impres­sionné par la pres­ta­tion du Brésilien, qui s’est imposé en deux sets (6−4, 6–3), a expliqué que ce dernier allait remporter plus de titres du Grand Chelem que son illustre compa­triote, Gustavo Kuerten, triple lauréat de Roland‐Garros.

« Je pense qu’il va remporter plus de titres en Grand Chelem que ‘Guga’ (Gustavo Kuerten) », a lancé l’an­cien 37e joueur mondial en simple.