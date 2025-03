Solide vain­queur de Lorenzo Musetti, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami ce mardi, devant Juan Martin Del Potro, placé dans sa box aux côtés de son coach, Andy Murray, et de Serena Williams, Novak Djokovic a forcé­ment été inter­rogé après la rencontre sur la présence de cette dernière.

« I was stars­truck » 🤩@DjokerNole in awe of support he received from @serenawilliams & @delpotrojuan tonight at #MiamiOpen pic.twitter.com/vcSBncH6cf