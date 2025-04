Grand favori de cette première demi‐finale sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo face à son compa­triote et ami, Alejandro Davidovich Fokina, Carlos Alcaraz a tenu parole en expli­quant avant la rencontre qu’il ne lui ferait pas de cadeau.

Et même si le score aurait pu être plus lourd (il a loupé deux balles de 6–2 et une balle de 6–3 sur son service dans le premier set), le 3e mondial s’est imposé en deux manches : 7–6(2), 6–4 en 2h10 de jeu.

The moment @carlosalcaraz defeated Fokina 7–6 6–4 to secure his maiden #RolexMonteCarloMasters final 👏 pic.twitter.com/d1BZt5oOmB — Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2025

Comme lors de ses matchs précé­dents, tout n’a pas été parfait pour l’Espagnol qui a une nouvelle fois commis trop de fautes directes (28). Mais son niveau de jeu moyen et sa faculté à accé­lérer dans les moments impor­tants font de lui un joueur à part et bien supé­rieur à son adver­saire du jour, pour­tant valeu­reux et méritant.

Pour seule­ment sa deuxième parti­ci­pa­tion au tournoi moné­gasque, Carlos Alcaraz dispu­tera sa première finale face à Lorenzo Musetti ou Alex De Minaur.