Depuis l’annonce de l’annulation d’Indian Wells et des différentes dispositions du gouvernement français qui interdisent les événements de plus de 1000 personnes, l’incertitude était forte concernant le Masters 1000 de Monte-Carlo (12 au 19 avril), surtout au regard de sa situation géographique, à deux pas de l’Italie, le deuxième pays au monde le plus touché par le nouveau coronavirus.

L’organisation du tournoi monégasque (qui est sur le territoire français puisqu’il est situé à Roquebrune) a publié un communiqué de presse ce mercredi : « Suite aux dispositions des autorités Monégasques et Françaises du lundi 9 mars concernant l’organisation des prochaines manifestations sportives, la Direction du Rolex Monte-Carlo Masters tient à assurer le public que tout est mis en œuvre pour adopter les meilleures solutions face à l’épidémie de Covid-19. Si le tournoi devait se dérouler à huis clos, la Direction confirme à ses spectateurs que tous les billets achetés leur seront remboursés selon une procédure qui sera précisée ultérieurement. » Il est encore trop tôt pour savoir comment la situation va évoluer. Le tournoi effectuera une présentation à Paris le 19 mars prochain.