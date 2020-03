Comme le rapporte la journaliste Reem Abulleil, les joueurs allemands et français ont dû quitter le Challenger de Nur-Sultan au Kazakhstan sous peine d’être mis en quarantaine. L’Allemand Mats Moraing a quitté le tournoi après avoir joué (et gagné) le premier tour. Enzo Couacaud ne peut pas prendre part à la compétition. C’est la deuxième fois que le Tricolore est « victime » des mesures prises contre le coronavirus puisqu’il n’avait pas pu disputer sa finale du Challenger de Bergame le 23 février dernier. Le Kazakhstan a ajouté la France à sa « blacklist » à cause de l’épidémie du coronavirus.

German and French players had to leave the Challenger in Kazakhstan otherwise they would have been quarantined. Mats Moraing left after playing his first round. This is what the list of withdrawals/retirements/walkovers looks like… pic.twitter.com/PkiJo78LTN

