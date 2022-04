La frus­tra­tion était visible sur le visage et dans la voix de Benoît Paire en confé­rence de presse. Il faut dire qu’avec cette élimi­na­tion au 1er tour à Monte‐Carlo contre Lorenzo Musetti, l’Avignonnais concède une huitième défaite d’af­filée sur le circuit. Après ce nouveau revers, il n’avait fran­che­ment pas envie de parler de Jo‐Wilfried Tsonga, bientôt retraité et qu’il connaît pour­tant très bien. Peut‐être une prochaine fois.

« Honnêtement, là tout de suite, je m’en fous. C’est sa carrière. En ce moment, c’est diffi­cile pour moi aussi. J’essaie juste de me remettre dedans. Oui, bien sûr, c’était un très bon joueur, un très bon tennisman. On verra quand il s’ar­rê­tera. Mais pour le moment, je me concentre sur moi‐même », a lâché Benoît.

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo