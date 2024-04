« Je ne veux pas faire de commen­taire », répon­dait Jannik Sinner au sujet du compor­te­ment d’Holger Rune en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo l’an dernier, qui s’était soldée par une poignée de main assez tendue.

Le numéro 2 mondial a pris sa revanche sur le Danois, dans un nouveau match tendu, à l’oc­ca­sion cette fois des quarts de finale du tournoi. Interrogé en confé­rence de presse sur le compor­te­ment de Rune, qui refusé de jouer et convoqué le super­vi­seur après avoir été averti par l’arbitre en raison d’un geste provo­ca­teur envers le public, Sinner a décidé de livrer une réponse plus longue.

« J’ai peut‐être vécu les choses diffé­rem­ment. Dans ma tête, je sais que cela peut arriver, que cela peut arriver aussi samedi. Personne ne peut le savoir mais je reste à ma place et c’est tout. Je me dis que le point suivant doit être joué (après un inci­dent, ndlr). En fin de compte, le point suivant est joué norma­le­ment et les règles du jeu sont les mêmes pour nous. C’est comme ça, j’ai retenu la leçon non seule­ment l’année dernière ici mais aussi à d’autres occa­sions où j’ai eu l’op­por­tu­nité d’ap­prendre. Je savais à quoi m’at­tendre. Cependant, il est clair qu’il faudra égale­ment évaluer lors d’autres matches si j’ai franchi cette étape, parce que chaque résultat, chaque amélio­ra­tion ne peut pas être évalué à partir d’un seul match. Cependant, je dirais que c’est un bon début », a déclaré Jannik dans des propos rapportés par Ubitennis.

Ce samedi pour une place en finale, l’homme en forme des derniers mois affron­tera Stefanos Tsitsipas, double lauréat (2021 et 2022) sur le Rocher.