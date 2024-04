On s’at­ten­dait à un duel entre Tsitispas et le terrien argentin Etcheverry. Au final, on a assisté à une véri­table démons­tra­tion du grec qui a aligné douze jeux de suite après avoir été mené 1 à 0. A ce stade de la compé­ti­tion et dans un tournoi aussi relevé, c’st assez rare pour être souligné. A l’issue de son succès rapide, Stefanos avait forcé­ment le sourire.

« En fait, je suis arrivé froid sur le court et j’ai mal débuté. Et puis d’un coup, tout s’est mis en place presque natu­rel­le­ment. Je suis resté calme et précis, j’ar­ri­vais très bien à lire ce qu’il me propo­sait et au fur et à mesure du match je dois avouer que j’étais assez surpris de mon taux de réus­site. Cela fait vrai­ment du bien de réussi un match comme celui‐ci. Une fois que je suis passé devant, j’avais vrai­ment l’im­pres­sion que rien ne pouvait m’arriver »