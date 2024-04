Qualifié pour les 8ème de finale où il va affronter Sonego, lucky looser, le Mosellan va devoir confirmer l’embellie terrienne qu’il nous offre depuis le début de la semaine. Visiblement cela est du à une prépa­ra­tion mentale impor­tante avec aux commandes l’inoxy­dable Xavier Moreau. Selon Ugo, inter­rogé par l’Equipe, tout a changé depuis qu’il sent que son physique peut suivre.

« Parfois, gagner pas forcé­ment avec son tennis mais plutôt avec son physique ou avec sa tête, c’est aussi un plaisir. Et j’adore l’énergie que dégage Xavier ; c’est aussi un gagnant et c’est parfait pour l’équipe. On est un peu des Formule 1. Il faut être méti­cu­leux dans tous les secteurs, comme sur la nutri­tion par exemple. De mettre tout ça en place, ça m’en­lève du stress, parce que je me dis que j’ai juste à penser à jouer »