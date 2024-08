La tournée Américaine de Jannik Sinner ne débute pas sous les meilleures hospices. Eliminé en quart de finale du Masters 1000 de Montréal par Andrey Rublev ce 11 août, l’Italien, qui était tenant du titre, va devoir crava­cher pour retrouver son niveau du début d’année.

Le numéro un mondial a égale­ment montré quelques signes alar­mants en se touchant plusieurs fois au niveau de la hanche au cours du match, lui qui a déjà eu de nombreux problèmes à cet endroit là du corps.

Après sa maladie qui l’a empê­chée de parti­ciper aux Jeux Olympiques, le trans­alpin ne se sent pas à 100%, et ne pense pas pouvoir être à 100% à Cincinnati, mais son objectif prin­cipal est l’US Open, et il l’a réaf­firmé après son match face à Rublev, comme le rapporte Ubitennis.

« J’ai été au lit pendant plusieurs jours, jouer deux matches n’était facile pour personne , ce n’est pas quelque chose auquel nous sommes habi­tués. Cependant, Rublev était égale­ment fatigué. Andrey a mieux joué dans les moments impor­tants et méri­tait de gagner. Ma forme géné­rale est certai­ne­ment loin d’être de 100 %. J’espère pouvoir retrouver la forme au plus vite, même si faire des miracles en cinq jours ne sera pas possible. Je ne serai pas à 100 % à Cincinnati, mais je veux être à 100 % pour l’US Open, qui est l’évé­ne­ment le plus impor­tant pour moi. »