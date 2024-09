Vainqueur de Monfils pour son entrée en lice, le Russe compte sur la fin de saison pour finir 2024 en beauté car pour le moment son année n’est pas aussi réussie que cela.

« Ma saison n’est pas bonne. Je n’ai aucun titre. Je voudrais donc certai­ne­ment quelque chose de plus. Mais il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu de bons moments, d’autres un peu moins bons. Il reste encore quelques tour­nois à disputer. Je pense donc que si je réussis à bien jouer ces étapes, je pourrai dire que la saison a été un succès. Mais cela dépend un peu des derniers tour­nois de l’année. Je ne dirais pas que c’est incroyable. Je ne dirais pas que c’est mauvais du tout. Je suis numéro 4 dans la course »

Mais oui, j’at­tends avec impa­tience ce que je pour­rais dire lors du dernier match à Turin.