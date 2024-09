Carlos a eu beau protester lors de son match contre la Français Mpetshi Perricard (6−4, 6–4), cela n’a servi à rien et l’ar­bitre l’a sanc­tionn » deux fois parce qu’il prenait beau­coup trop de temps pour servir.

Visiblement Carlitos a donc attrapé le virus de Nadal qui lui aussi prend beau­coup de temps tout en étant rare­ment sanctionné.

« Nunca me han puesto warning. Siempre intento sacar lo más rápido posible y en un set me pones dos. Así no se puede jugar al tenis » pic.twitter.com/myLUhwxrP9 — Germán R. Abril (@gerebit0) September 27, 2024

« Je n’ai jamais été prévenu. J’essaie toujours de servir le plus vite possible et en un set, vous m’en donnez deux (NDLR : Avertissement). Sincèrement, on ne peut pas jouer au tennis comme ça » a déclaré l’Espagnol.