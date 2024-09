Caroline Garcia ne rejouera pas en 2024, une année qui aura été marquée par de nombreuses décep­tions sur le court. La numéro 1 fran­çaise, aujourd’hui 36e au clas­se­ment WTA, a annoncé sa déci­sion sur les réseaux sociaux.

« Guadalajara a marqué la fin de ma saison 2024. La déci­sion n’a pas été facile à prendre, car dans le tennis, chaque semaine de repos donne l’im­pres­sion de prendre du retard, de perdre des points au clas­se­ment et de « rater » des occa­sions. Mais je sais que c’est la bonne déci­sion pour revenir plus fort en 2025 et me battre à nouveau pour ces grands moments. Physiquement, j’ai poussé mon épaule à ses limites, en essayant de récu­pérer tout en parti­ci­pant à des compé­ti­tions, et ça ne marche pas. J’ai besoin de plus de temps pour guérir correc­te­ment. Mentalement, j’ai besoin d’une remise à zéro. J’ai besoin de m’éloi­gner de la routine du tennis, de prendre de vraies vacances, de me recon­necter avec ma famille et mes proches, et de me permettre de respirer sans la pres­sion de la performance. »