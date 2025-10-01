Le numéro 2 mondial a tenu son rang cette semaine à l’ATP 500 de Pékin.



Il s’est imposé en finale face au jeune Américain Learner Tien (6−2, 6–2) pour décro­cher son 25ᵉ titre ATP, son deuxième à Pékin après celui conquis en 2023, c’est para­doxa­le­ment seule­ment son 3ème titre de sa saison.

L’Italien a très bien entamé la rencontre en brea­kant d’entrée de jeu Tien, avant de confirmer un peu plus tard par un double break pour conclure la première manche sur le score de 6–2.

L’Américain n’a pas trouvé davan­tage de solu­tions dans le second set, hormis une balle de break sur le premier jeu de service de Sinner.

Tien, qui dispu­tait sa première finale sur le grand circuit, a semblé dépassé par le rouleau compres­seur transalpin.



Sinner, qui enchaî­nait ici une troi­sième finale en trois tour­nois, répond ainsi à Alcaraz, vain­queur un peu plus tôt hier de l’ATP 500 de Tokyo.

On le retrou­vera au Masters 1000 de Shanghai où, en l’absence de Carlitos, il sera le gran­dis­sime favori.