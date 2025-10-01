Le numéro 2 mondial a tenu son rang cette semaine à l’ATP 500 de Pékin.
Il s’est imposé en finale face au jeune Américain Learner Tien (6−2, 6–2) pour décrocher son 25ᵉ titre ATP, son deuxième à Pékin après celui conquis en 2023, c’est paradoxalement seulement son 3ème titre de sa saison.
L’Italien a très bien entamé la rencontre en breakant d’entrée de jeu Tien, avant de confirmer un peu plus tard par un double break pour conclure la première manche sur le score de 6–2.
L’Américain n’a pas trouvé davantage de solutions dans le second set, hormis une balle de break sur le premier jeu de service de Sinner.
Tien, qui disputait sa première finale sur le grand circuit, a semblé dépassé par le rouleau compresseur transalpin.
Sinner, qui enchaînait ici une troisième finale en trois tournois, répond ainsi à Alcaraz, vainqueur un peu plus tôt hier de l’ATP 500 de Tokyo.
On le retrouvera au Masters 1000 de Shanghai où, en l’absence de Carlitos, il sera le grandissime favori.
