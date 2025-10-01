AccueilATPATP - PékinBattu par Sinner, Alex de Minaur a un vrai regret : "C'est...
ATP - Pékin

Battu par Sinner, Alex de Minaur a un vrai regret : « C’est un match que Jannik a remporté parce que j’ai eu cinq minutes où mon niveau a baissé »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Domine en trois sets (3−6, 6–4, 2–6), l’Australien a livré l’un de ses plus beaux matchs face à l’Italien. A la sortie de ce gros combat, Alex émet­tait quand même des vrais regrets car il avait eu ses chances et notam­ment ses fameuses balles de break.

« Globalement, c’est un match que Jannik a remporté parce que j’ai eu cinq minutes où mon niveau a baissé . Avec mes statis­tiques et la façon dont je suis revenu, j’au­rais dû faire plus d’un break sur 12 occa­sions. Je suis convaincu que dans n’im­porte quel autre match, j’au­rais réussi à obtenir plus d’un break. Et avec un break de plus, le match aurait été différent »

Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 09:17

