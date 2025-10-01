Hier la fédération française de tennis a diffusé un communiqué de presse où elle a officialisé l’arrivée de Richard Gasquet dans la grande maison. R
ichie intègre une « nouvelle » structure nommée Expert qui a été crée par Ivan Ljubičić, le charge du haut‐niveau.
« Cette cellule « expert » a pour ambition de mettre en place un système de double mentorat. Cette structure inédite a ainsi pour vocation, d’une part, de transmettre le savoir et l’expérience des meilleurs joueuses et joueurs professionnels aux jeunes espoirs du tennis français. Ce partage d’expérience doit favoriser la professionnalisation des jeunes talents et leur permettre de mieux s’adapter aux exigences du haut niveau dans le but d’être toujours plus performants » précise la FFT.
Hâte de voir quels projets Richard Gasquet va prendre en main, on devrait donc voir Richie dans une box prochainement et personne ne peut remettre en cause l’engagement et l’experience du Bittérois, il a vraiment le tennis dans la peau…
Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 09:45