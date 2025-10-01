Hier la fédé­ra­tion fran­çaise de tennis a diffusé un commu­niqué de presse où elle a offi­cia­lisé l’ar­rivée de Richard Gasquet dans la grande maison. R

ichie intègre une « nouvelle » struc­ture nommée Expert qui a été crée par Ivan Ljubičić, le charge du haut‐niveau.

« Cette cellule « expert » a pour ambi­tion de mettre en place un système de double mentorat. Cette struc­ture inédite a ainsi pour voca­tion, d’une part, de trans­mettre le savoir et l’ex­pé­rience des meilleurs joueuses et joueurs profes­sion­nels aux jeunes espoirs du tennis fran­çais. Ce partage d’ex­pé­rience doit favo­riser la profes­sion­na­li­sa­tion des jeunes talents et leur permettre de mieux s’adapter aux exigences du haut niveau dans le but d’être toujours plus perfor­mants » précise la FFT.

Hâte de voir quels projets Richard Gasquet va prendre en main, on devrait donc voir Richie dans une box prochai­ne­ment et personne ne peut remettre en cause l’en­ga­ge­ment et l’ex­pe­rience du Bittérois, il a vrai­ment le tennis dans la peau…