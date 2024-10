Lors de sa confé­rence d’avant tournoi à Bercy, Carlos Alcaraz a logi­que­ment été inter­rogé sur la petite polé­mique autour des décla­ra­tions de Jannik Sinner concer­nant l’exhibition 6 Kings Slam orga­nisée récem­ment en Arabie Saoudite où l’Italien a empoché 5,5 millions d’euros.

Du coup, l’Espagnol a comme envoyé un petit message à son rival.

« Si je dis que je suis allé là‐bas juste pour me divertir, jouer au tennis sans penser à l’argent, je vais mentir. Tout le monde travaille pour l’argent aussi. C’est la manière dont la vie fonc­tionne. J’adore jouer au tennis et la plupart du temps, je ne pense pas à l’argent. Je joue pour l’amour du tennis, pour me divertir. Mais bon, il faut être réaliste, on est là aussi pour gagner de l’argent. C’est ça au bout du compte. Ce tournoi avait le prize money le plus élevé possible. C’était quand même une bonne moti­va­tion pour moi »