Pas loin de créer l’exploit face à Jannik Sinner en finale de l’ATP 500 de Vienne, Alexander Zverev était globalement satisfait de sa performance lors de son passage en conférence de presse d’après match.
Et après avoir expliqué qu’il était capable de rivaliser avec les meilleurs lorsqu’il est en bonne santé, l’Allemand a évoqué son style de jeu comparé à celui de l’Italien.
« Nous sommes deux joueurs qui, quand tout va bien, essayons de jouer très vite. Nous ne sommes pas du genre à jouer beaucoup en variations, mais avec nos coups de fond et notre vitesse, cela peut donner lieu à des matchs très spectaculaires. Il parvient à montrer ce niveau plus souvent au cours de l’année – il a disputé quatre finales de Grand Chelem – mais je pense avoir bien joué. Comme je l’ai dit, cela aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre ; c’est lui qui a gagné, et probablement à juste titre, car il a joué un peu mieux que moi dans le troisième set. Ça me va. »
Publié le lundi 27 octobre 2025 à 15:08