ATP - Rolex Paris Masters

Alexander Zverev, encore battu par Sinner : « Avec Jannik, nous ne sommes pas du genre à jouer beau­coup en varia­tions, mais avec nos coups de fond et notre vitesse, cela peut donner lieu à des matchs très spectaculaires »

Par Thomas S

Pas loin de créer l’ex­ploit face à Jannik Sinner en finale de l’ATP 500 de Vienne, Alexander Zverev était globa­le­ment satis­fait de sa perfor­mance lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

Et après avoir expliqué qu’il était capable de riva­liser avec les meilleurs lors­qu’il est en bonne santé, l’Allemand a évoqué son style de jeu comparé à celui de l’Italien. 

« Nous sommes deux joueurs qui, quand tout va bien, essayons de jouer très vite. Nous ne sommes pas du genre à jouer beau­coup en varia­tions, mais avec nos coups de fond et notre vitesse, cela peut donner lieu à des matchs très spec­ta­cu­laires. Il parvient à montrer ce niveau plus souvent au cours de l’année – il a disputé quatre finales de Grand Chelem – mais je pense avoir bien joué. Comme je l’ai dit, cela aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre ; c’est lui qui a gagné, et proba­ble­ment à juste titre, car il a joué un peu mieux que moi dans le troi­sième set. Ça me va. »

Publié le lundi 27 octobre 2025 à 15:08

