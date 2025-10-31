AccueilATPATP - Rolex Paris MastersAuger-Aliassime plus qu'impressionné par Vacherot : "On ne peut pas simplement parler...
ATP - Rolex Paris Masters

Auger‐Aliassime plus qu’im­pres­sionné par Vacherot : « On ne peut pas simple­ment parler d’émo­tions, la réus­site de Valentin c’est la qualité de son jeu sur le court »

Par Laurent Trupiano

Lors de son point presse, le joueur cana­dien qui va affronter le Monégasque en début d’après‐midi a été assailli par les médias. Tout le monde voulait savoir ce qu’il pensait de Valentin Vacherot qu’il connait bien puisque Félix est résident moné­gasque. Calme et posé, le Canadien propose une analyse perti­nente et très pointue.

« Pour gagner un Masters 1000 et remporter neuf matchs de suite, il faut bien faire les choses sur le court, ce n’est pas seule­ment les émotions car il y a vrai­ment des choses qui se passent dans son jeu. Il faut voir ce qu’il fait de bien, mieux que les autres. Il sert très très bien, il est constant en revers il a une belle patience en fond de court où il s’af­fole pas, il tient l’échange, il esy tr!s fort physi­que­ment et quand il faut atta­quer, monter au filet il n’a pas peur »

Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 09:48

