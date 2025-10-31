Lors de son point presse, le joueur canadien qui va affronter le Monégasque en début d’après‐midi a été assailli par les médias. Tout le monde voulait savoir ce qu’il pensait de Valentin Vacherot qu’il connait bien puisque Félix est résident monégasque. Calme et posé, le Canadien propose une analyse pertinente et très pointue.
« Pour gagner un Masters 1000 et remporter neuf matchs de suite, il faut bien faire les choses sur le court, ce n’est pas seulement les émotions car il y a vraiment des choses qui se passent dans son jeu. Il faut voir ce qu’il fait de bien, mieux que les autres. Il sert très très bien, il est constant en revers il a une belle patience en fond de court où il s’affole pas, il tient l’échange, il esy tr!s fort physiquement et quand il faut attaquer, monter au filet il n’a pas peur »
Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 09:48