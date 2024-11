S’il a tenu à insister sur la rapi­dité excep­tion­nelle du court central et faire part d’une certaine incom­pré­hen­sion à ce sujet, lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite face à Ugo Humbert en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Carlos Alcaraz n’a pas oublié de féli­citer son adver­saire pour son niveau de jeu assez exceptionnel.

« J’aurais pu mieux jouer de toute évidence mais, avec mon niveau d’au­jourd’hui (jeudi), je me suis battu, j’ai tout essayé ; je me suis battu jusqu’au dernier point et je dois le féli­citer parce qu’il a vrai­ment très bien joué. La manière dont il frappe la balle est incroyable, c’est fantas­tique. Chaque fois que l’on joue l’un contre l’autre, j’ai l’im­pres­sion que son niveau s’amé­liore. Il joue vrai­ment un tennis de haut niveau et je le félicite. »