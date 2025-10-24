Carlos Alcaraz a bien l’intention de finir la saison 2025 en beauté.
Alors qu’il n’a jamais fait mieux qu’un quart de finale en quatre participations au Rolex Paris Masters, le numéro 1 mondial est déjà présent sur les nouvelles installations de Paris la Défense Arena, à Nanterre.
Filmé ce vendredi à l’entraînement avec Karen Khachanov, le numéro 1 mondial semble en grande forme à juger par ces quelques points diffusés par l’organisation du tournoi.
Court‐level points on the new Centre Court between Carlos Alcaraz and Karen Khachanov 🤩#RolexParisMasters pic.twitter.com/etttVrG1m1— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 24, 2025
Pour rappel, le dernier Masters 1000 de la saison se déroulera du lundi 27 octobre au dimanche 2 novembre où We Love Tennis sera présent pour vous faire vivre le tournoi dans les meilleures conditions.
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 14:44