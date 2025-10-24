AccueilVidéosCarlos Alcaraz déjà chaud bouillant avant le début du Masters 1000 de...
Carlos Alcaraz déjà chaud bouillant avant le début du Masters 1000 de Paris

Par Thomas S

Carlos Alcaraz a bien l’in­ten­tion de finir la saison 2025 en beauté.

Alors qu’il n’a jamais fait mieux qu’un quart de finale en quatre parti­ci­pa­tions au Rolex Paris Masters, le numéro 1 mondial est déjà présent sur les nouvelles instal­la­tions de Paris la Défense Arena, à Nanterre. 

Filmé ce vendredi à l’en­traî­ne­ment avec Karen Khachanov, le numéro 1 mondial semble en grande forme à juger par ces quelques points diffusés par l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi.

Pour rappel, le dernier Masters 1000 de la saison se dérou­lera du lundi 27 octobre au dimanche 2 novembre où We Love Tennis sera présent pour vous faire vivre le tournoi dans les meilleures conditions. 

Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 14:44

