Sous le feu des critiques après sa décision de pas participer aux phases finales de la Coupe Davis avec l’Italie qui auront lieu du 18 au 23 novembre à Bologne, Jannik Sinner a reçu un soutien de poids en la personne de son ancien coéquipier en sélection, Fabio Fognini, fraîchement retraité des courts.
Connu pour son franc‐parler, Fabio a fait preuve de mesure en mettant presque tout le monde d’accord.
« Je pense que c’est tout à fait compréhensible !!! En tant que joueur, je comprends sa décision de terminer au mieux l’année 2025 et de se préparer pour les véritables objectifs qu’il s’est fixés pour 2026. Il a 24 ans et aura certainement encore 100 occasions de porter haut notre CHER drapeau. »
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 14:11