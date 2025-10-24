Sous le feu des critiques après sa déci­sion de pas parti­ciper aux phases finales de la Coupe Davis avec l’Italie qui auront lieu du 18 au 23 novembre à Bologne, Jannik Sinner a reçu un soutien de poids en la personne de son ancien coéqui­pier en sélec­tion, Fabio Fognini, fraî­che­ment retraité des courts.

Connu pour son franc‐parler, Fabio a fait preuve de mesure en mettant presque tout le monde d’accord.

« Je pense que c’est tout à fait compré­hen­sible !!! En tant que joueur, je comprends sa déci­sion de terminer au mieux l’année 2025 et de se préparer pour les véri­tables objec­tifs qu’il s’est fixés pour 2026. Il a 24 ans et aura certai­ne­ment encore 100 occa­sions de porter haut notre CHER drapeau. »