AccueilATPFabio Fognini met fin au débat après le forfait polémique de Jannik...
ATPCoupe Davis

Fabio Fognini met fin au débat après le forfait polé­mique de Jannik Sinner : « C’est tout à fait compré­hen­sible. Il a 24 ans et aura certai­ne­ment encore 100 occa­sions de porter haut notre cher drapeau »

Thomas S
Par Thomas S

-

165

Sous le feu des critiques après sa déci­sion de pas parti­ciper aux phases finales de la Coupe Davis avec l’Italie qui auront lieu du 18 au 23 novembre à Bologne, Jannik Sinner a reçu un soutien de poids en la personne de son ancien coéqui­pier en sélec­tion, Fabio Fognini, fraî­che­ment retraité des courts.

Connu pour son franc‐parler, Fabio a fait preuve de mesure en mettant presque tout le monde d’accord. 

« Je pense que c’est tout à fait compré­hen­sible !!! En tant que joueur, je comprends sa déci­sion de terminer au mieux l’année 2025 et de se préparer pour les véri­tables objec­tifs qu’il s’est fixés pour 2026. Il a 24 ans et aura certai­ne­ment encore 100 occa­sions de porter haut notre CHER drapeau. »

Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 14:11

Article précédent
Berrettini à un jour­na­liste après sa victoire contre Norrie : « Si vous avez souf­fert, imaginez moi »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.