Auteur d’une très belle saison 2023 et vain­queur d’un match tita­nesque face à Daniil Medvedev ce jeudi, Grigor Dimitrov a parfai­te­ment enchaîné ce vendredi en venant faci­le­ment à bout d’Alexander Bublik (6−2, 6–2).

Avant la rencontre face au Kazakh, le 17e joueur mondial est revenu sur son début de carrière et les compa­rai­sons inces­santes avec Roger Federer. Pour rappel, le Bulgare était surnommé « Baby Fed » en raison de sa gestuelle très proche de celle du Suisse.

« Il y avait notam­ment les compa­rai­sons avec Roger Federer qui ont commencé très tôt dans ma carrière. Au bout d’un moment, je me disais : ‘stop, ça suffit’. Mais ça m’a aussi beau­coup aidé à me dépasser et à me prouver des choses. Les gens disaient : ‘Il aurait pu accom­plir ci ou ça.’ OK, mais est‐ce que je me suis fait un nom ? Absolument. Est‐ce que j’ai une belle carrière ? Jusqu’à présent, oui. Est‐ce que je peux faire mieux ? Sans aucun doute. J’ai souvent entendu : « Si seule­ment il avait joué à une ère diffé­rente de celle du Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic). » Mais vous savez quoi ? J’ai adoré vivre ça ! Je les ai tous affrontés et je les ai tous battus. Bien sûr, ils m’ont battu dix fois plus souvent, ils ont gagné plus de titres, ils ont davan­tage attiré les médias. Mais je fais quand même partie de ce pan d’his­toire du tennis, parmi les plus belles années que ce sport ait jamais vécu. Et je ne suis pas fini. Il faut savoir être patient et être davan­tage dans l’in­tros­pec­tion. Le reste viendra. »